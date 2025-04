Giacomo Poretti visita il Fvg con la moglie Daniela

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Turisti speciali in gita per il Friuli Venezia Giulia la scorsa settimana. Giacomo Poretti e la moglie Daniela Cristofori hanno visitato Grado e Cormons, prima di raggiungere il capoluogo friulano, dove erano attesi sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine per lo spettacolo ‘Condominio Mon Amour’ – sold out – che si è tenuto sabato scorso.

“Non è la prima volta e, ne siamo certi, non sarà l’ultima!”, ha commentato il presidente Fedriga sul suo profilo Facebook, ripostando il video del comico. “Dal mare alle montagne, il Friuli Venezia Giulia è sempre pronto ad accogliervi a braccia aperte”.