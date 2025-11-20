  • Aiello del Friuli
giovedì 20 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Giallo Resinovich, c’è un indagato per la frattura alla vertebra
Auto nel fosso, feriti due fratelli di 25 e 4 anni
Lavora nel cantiere dell’ex Fiera, operaio cade da 4 metri
Minacciò il vicesindaco Venanzi, lavori di pubblica utilità alla Arte e...
Prefettura Gorizia, l’area della frana di Brazzano non è sotto sequestro
Crea disordini in ospedale: arrestato un ricercato
Affitti brevi nel Tarvisiano: scoperto che nessuno pagava il Canone Rai
Natale: a Pordenone 300 eventi, coinvolte 90 associazioni
Versa: tutti al lavoro per tornare alla normalità
La giunta regionale stanzia ulteriori 7 milioni per il rischio idrogeologico
Cronaca

Giallo Resinovich, c’è un indagato per la frattura alla vertebra

Lo ha reso noto l'avv. Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovich, il fratello di Liliana
Redazione
Autore: Redazione

Ci sono ancora novità nel giallo di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita venti giorni dopo, il 5 gennaio 2022.

L’avv. Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, ha reso noto che la Procura della Repubblica di Trieste ha iscritto una persona nel registro degli indagati nell’inchiesta sulla frattura della vertebra di Liliana, rilevata nel corso della seconda autopsia nel maggio scorso.

L’inchiesta è stata avviata sulla base di un esposto dello stesso Sergio Resinovich, che nel procedimento è parte offesa.

L’avv. Gentile ha indicato nel “tecnico anatomico Giacomo Molinari” la persona indagata.

Versa: tutti al lavoro per tornare alla normalità

La giunta regionale stanzia ulteriori 7 milioni per il rischio idrogeologico

Reperti egizi nel 2026 in mostra in FVG

Decreto-amianto: bocciata in consiglio regionale mozione Bullian

Fincantieri, primi 9 mesi ricavi +20%,

Nasce il Codice Regionale del Commercio e del Turismo

Giallo Resinovich, c’è un indagato per la frattura alla vertebra
Auto nel fosso, feriti due fratelli di 25 e 4 anni
Lavora nel cantiere dell’ex Fiera, operaio cade da 4 metri
Minacciò il vicesindaco Venanzi, lavori di pubblica utilità alla Arte e Libro
Prefettura Gorizia, l’area della frana di Brazzano non è sotto sequestro
