Giallo Resinovich, c’è un indagato per la frattura alla vertebra

Ci sono ancora novità nel giallo di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita venti giorni dopo, il 5 gennaio 2022.
L’avv. Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, ha reso noto che la Procura della Repubblica di Trieste ha iscritto una persona nel registro degli indagati nell’inchiesta sulla frattura della vertebra di Liliana, rilevata nel corso della seconda autopsia nel maggio scorso.
L’inchiesta è stata avviata sulla base di un esposto dello stesso Sergio Resinovich, che nel procedimento è parte offesa.
L’avv. Gentile ha indicato nel “tecnico anatomico Giacomo Molinari” la persona indagata.