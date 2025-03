Giallo Resinovich: dopo la super perizia si rafforza l’ipotesi dell’omicidio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Una profonda rivalutazione dell’intero procedimento, con nuovi accertamenti e acquisizioni». Questo il commento della Procura della Repubblica di Trieste dopo la lettura della super perizia del caso di Liliana Resinovich consegnata sabato dall’antropologa forense Cristina Cattaneo, dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e dall’entomologo Stefano Vani, perizia dalla quale emerge quindi la necessità di nuove indagini alla luce «del minuzioso lavoro» svolto dai periti. Le indagini sono state affidate alla Pm Ilaria Iozzi mentre gli avvocati Paolo Bevilacqua per il marito Sebastiano Visentin, Nicodemo Gentile per Sergio Resinovich e Federica Obizzi per Veronica Resinovich hanno chiesto l’accesso alla perizia che dovrebbe avvenire a breve.

Al momento, i contenuti del documento non sono stati resi ancora noti, l’ipotesi più accreditata è che la professoressa Cattaneo abbia indicato una asfissia meccanica indotta da terzi che renderebbe l’ipotesi omicidio la più probabile. Ad avvalorare questa tesi, e non il suicidio come indicato nella prima richiesta di archiviazione della Procura respinta dal Gip Luigi Dainotti, ci sarebbe anche l’esame del microbiota che, seppur sperimentale, indicherebbe che il corpo è stato collocato sul luogo del ritrovamento non più di 12 ore prima e che probabilmente è stato congelato.

Il marito di Liliana, Sebastiano Visentin, a Storie Italiane di Rai 1 si è detto scettico sulle indiscrezioni aggiungendo «Io mi tormento, non capisco come una persona possa aver ucciso mia moglie, congelata, impacchettata, riportata lì… Ma a quale scopo? Non era più semplice abbandonarla lungo la strada, o farla ritrovare subito?».