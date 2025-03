Giallo Resinovich, gli avvocati: la perizia esclude il suicidio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «È avvenuta il giorno della scomparsa e non suicidiaria» Raffaele Barisani, medico legale e perito incaricato da Sebastiano Visentin, marito di Liliana Resinovich, riassume così i punti principali della super perizia chiesta dalla procura all’antropologa forense Cristina Cattaneo, coadiuvata dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e dall’entomologo Stefano Vani. Il documento nel quale appunto si spiega che il decesso è avvenuto il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa e non il 5 gennaio giorno del ritrovamento del corpo nel parco dell’ex Opp, oggi è stato visionato dagli avvocati Alice e Paolo Bevilaqua, insieme al medico legale. «Ci riserviamo in questi giorni di fare degli approfondimenti e di trarre le nostre conclusioni» spiega Alice Bevilacqua.

Le conclusioni della perizia confermano una morte per asfissia meccanica come spiega Federica Obizzi, legale della nipote di Liliana, Veronica Resinovich: «Posso confermare alcune delle descrizioni che sono uscite in questi giorni e cioè che la morte di Liliana Resinovich è dovuta al fatto di terzi» e a precisa domanda se la perizia esclude l’ipotesi del suicidio l’avvocato risponde: «Esattamente».

La procura, come annunciato, dovrà ora rivedere l’intera indagine che inizialmente era coordinata dalla Pm Maddalena Chergia, ora in altro ufficio, al suo posto la Pm Ilaria Iozzi e non è escluso che a breve qualche nome venga iscritto nel registro degli indagati.