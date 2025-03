Giallo Resinovich, la perizia auspica nuove analisi su alcuni peli

Nuovi accertamenti genetici. Le indagini sulla morte di Liliana Resinovich ripartiranno proprio da questi elementi anche perché è pensiero comune, tra avvocati e inquirenti, che sul fronte delle indagini non scientifiche è stato fatto tutto il possibile. Il focus potrebbe essere su alcuni peli di piccolissime dimensioni trovate su alcuni parti del corpo della donna, anche nella zona intima, e che richiederebbero un approfondimento di analisi.

Intanto Claudio Sterpin, l’amante che Liliana avrebbe dovuto raggiungere il giorno della sua scomparsa, continua a denunciare le incongruenze presenti sul luogo della morte della donna. «Una persona mediamente intelligente – spiega – non poteva pensare che una persona potesse suicidarsi in quella maniera. Tutto qua. Era impossibile perché aveva un cordino poggiato sulla pancia, due sacchi bianchi toccati con le mani, perché altrimenti i guanti dove sono, due sacchi neri toccati con le mani e nessuna impronta». Alla domanda se pensa che si arriverà a una verità «voglio sparare, ci sono talmente tante incongruenze in certe dichiarazioni che non possono non essere messe in fila».