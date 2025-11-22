Giallo Resinovich: non ci sarà una nuova superperizia nella vicenda

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che aveva chiesto una nuova superperizia sul corpo della donna.

Con il ricorso, i legali di Visintin aveva impugnato l’ordinanza del 30 giugno del gip di Trieste, Flavia Mangiante, sostendo che non erano sufficienti le analisi di tipo genetico, dattiloscopico e merceologico eseguito nella superperizia disposta dallo stesso gip, ma era necessaria anche un’ulteriore perizia medico legale. Quella richiesta e negata dalla Cassazione sarebbe stata la terza perizia medico legale dopo che le prime due autopsie avevano dato pareri opposti sulle cause delle morte.

“Questo sforzo fatto dai miei avvocati Paolo e Alice Bevilacqua – ha commentato Visintin – è un’occasione persa, perché avrebbe potuto dare delle risposte ben precise e ben chiare. Spero che la cosa non finisca qua”.

Sebastiano Visintin è l’unico indagato, per il reato di omicidio, per la morte della moglie. Liliana Resinovich scomparve da casa, a Trieste, il 14 dicembre 2021 e fu trovata senza vita il 5 gennaio 2022.