Giallo su un rapimento a Schio, giovane trovato a Opicina

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Schio, in provincia di Vicenza, per ricostruire quanto accaduto a un 24enne della zona, che sarebbe stato sequestrato e abbandonato vicino a Opicina, in provincia di Trieste.

L’episodio è ancora in fase di ricostruzione: il 24enne di origini bosniache era stato portato via da un macchina davanti ad alcuni testimoni ed è subito scattato l’allarme. In poche ore il mezzo ha raggiunto Opicina, forse diretto verso l’Est Europa, ma la presenza di controlli ai confini potrebbe aver fatto desistere i rapitori, che hanno abbandonato il 24enne, poi soccorso da i Carabinieri e da personale del 118. E’ stato portato all’ospedale di Cattinara per accertamenti.