Gianmarco Tamberi testimonial dell’ottava edizione di UdinJump

Il più grande azzurro di sempre sarà in Friuli
L’ottava edizione di UdinJump Development si arricchisce di una presenza d’eccezione. Il testimonial della gara, in programma mercoledì 4 febbraio al PalaBernes, sarà nientemeno che il saltatore in alto azzurro più forte di sempre: Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico di Tokyo 2021, nonché primatista italiano all’aperto e al coperto, ha accolto l’invito degli organizzatori e sarà quindi a Udine in occasione della sfida di salto in alto, ideata dall’altista friulano Alessandro Talotti e inserita nel calendario del World Athletics Indoor Tour.

“Gimbo” non salterà: come aveva dichiarato recentemente lui stesso, la stagione indoor non è nei suoi piani. Arriverà a Udine la sera di lunedì 2 febbraio e vi rimarrà sino a giovedì 5. Il 33enne campione di Offagna parteciperà alla conferenza stampa di presentazione degli atleti, in programma martedì 3 al Salone del Popolo di Palazzo d’Aronco di Udine (alle 11.30); al meeting e alla cena con i partecipanti alla gara prevista per l’indomani. Durante il soggiorno friulano Tamberi si allenerà sfruttando l’impianto di Paderno del PalaBernes. “Portare “Gimbo” a Udine rappresentava da anni un nostro obiettivo: siamo felicissimi di averlo con noi” – ha affermato il presidente di UdinJump Massimo Patriarca. E’ chiaro che la presenza di un atleta del genere funge anche da stimolo per tutti i giovani atleti della regione.

Il saltatore azzurro torna così nella regione in cui vinse la finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi: Tamberi si impose a Lignano nel lontano 2008 con 2,01. Fu uno dei primi successi della sua straordinaria carriera, durante la quale ha conquistato due titoli mondiali, di cui uno outdoor (nel 2023) e uno indoor (2016); quattro titoli europei, di cui tre all’aperto (nel 2016, 2022 e 2024) e uno al coperto (2019). Il fuoriclasse marchigiano vanta un personale di 2,39 outdoor e di 2,38 indoor, misure che costituiscono dal 2016 il primato italiano. “Gimbo” è di un personaggio trasversale, iconico, conosciuto anche da chi non segue abitualmente l’atletica leggera e il salto in alto.

Alla conferenza stampa di martedì 3, oltre a Tamberi, saranno presenti anche altri due campioni olimpici: quello di Barcellona 1992, Javier Sotomayor, tuttora primatista mondiale con 2,45 e quello di Atene 2004, Stefan Holm, a Udine assieme al figlio Melvin Lycke (che gareggia l’indomani). L’evento di mercoledì 4 febbraio si avvicina così a grandi passi. Nei prossimi giorni sarà annunciato il roster definitivo della sfida. Si ricorda che sul sito della gara (udinjump.it) è possibile prenotare il proprio posto per assistere al meeting, che porterà in pedana tra i migliori saltatori e saltatrici mondiali in alto del momento.

