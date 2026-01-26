Gianmarco Tamberi testimonial dell’ottava edizione di UdinJump

L’ottava edizione di UdinJump Development si arricchisce di una presenza d’eccezione. Il testimonial della gara, in programma mercoledì 4 febbraio al PalaBernes, sarà nientemeno che il saltatore in alto azzurro più forte di sempre: Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico di Tokyo 2021, nonché primatista italiano all’aperto e al coperto, ha accolto l’invito degli organizzatori e sarà quindi a Udine in occasione della sfida di salto in alto, ideata dall’altista friulano Alessandro Talotti e inserita nel calendario del World Athletics Indoor Tour.

“Gimbo” non salterà: come aveva dichiarato recentemente lui stesso, la stagione indoor non è nei suoi piani. Arriverà a Udine la sera di lunedì 2 febbraio e vi rimarrà sino a giovedì 5. Il 33enne campione di Offagna parteciperà alla conferenza stampa di presentazione degli atleti, in programma martedì 3 al Salone del Popolo di Palazzo d’Aronco di Udine (alle 11.30); al meeting e alla cena con i partecipanti alla gara prevista per l’indomani. Durante il soggiorno friulano Tamberi si allenerà sfruttando l’impianto di Paderno del PalaBernes. “Portare “Gimbo” a Udine rappresentava da anni un nostro obiettivo: siamo felicissimi di averlo con noi” – ha affermato il presidente di UdinJump Massimo Patriarca. E’ chiaro che la presenza di un atleta del genere funge anche da stimolo per tutti i giovani atleti della regione.

Il saltatore azzurro torna così nella regione in cui vinse la finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi: Tamberi si impose a Lignano nel lontano 2008 con 2,01. Fu uno dei primi successi della sua straordinaria carriera, durante la quale ha conquistato due titoli mondiali, di cui uno outdoor (nel 2023) e uno indoor (2016); quattro titoli europei, di cui tre all’aperto (nel 2016, 2022 e 2024) e uno al coperto (2019). Il fuoriclasse marchigiano vanta un personale di 2,39 outdoor e di 2,38 indoor, misure che costituiscono dal 2016 il primato italiano. “Gimbo” è di un personaggio trasversale, iconico, conosciuto anche da chi non segue abitualmente l’atletica leggera e il salto in alto.

Alla conferenza stampa di martedì 3, oltre a Tamberi, saranno presenti anche altri due campioni olimpici: quello di Barcellona 1992, Javier Sotomayor, tuttora primatista mondiale con 2,45 e quello di Atene 2004, Stefan Holm, a Udine assieme al figlio Melvin Lycke (che gareggia l’indomani). L’evento di mercoledì 4 febbraio si avvicina così a grandi passi. Nei prossimi giorni sarà annunciato il roster definitivo della sfida. Si ricorda che sul sito della gara (udinjump.it) è possibile prenotare il proprio posto per assistere al meeting, che porterà in pedana tra i migliori saltatori e saltatrici mondiali in alto del momento.

Tamberi – immagini di Grana/Fidal