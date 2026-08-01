Giardino del Torso ostaggio del degrado: tra fumo, rifiuti e bivacchi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Bottiglie vuote, bicchieri a terra, residui di spinelli e persone che bivaccano sulle panchine. Al Giardino del Torso il degrado non sembra arrestarsi e, a distanza di pochi giorni dall’annuncio del Comune a Telefriuli su pulizie straordinarie e controlli potenziati, la situazione resta al centro delle proteste dei cittadini.

Le immagini raccolte ieri raccontano ancora una volta un parco segnato dall’inciviltà, con gruppi di giovani riuniti tra musica ad alto volume e nuvole di fumo. Questa mattina una pulizia approfondita ha riportato ordine nell’area, ma nel pomeriggio le stesse dinamiche si sono ripresentate.

Diversi frequentatori hanno raccontato di vivere il parco con disagio: c’è chi entra solo per accompagnare i figli alla Ludoteca e chi percorre velocemente i vialetti per una veloce passeggiata con il cane, evitando di fermarsi.

Sul caso il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianni Croatto ha annunciato un’interpellanza urgente. “È uno dei giardini più belli e storici di Udine e non può essere lasciato in queste condizioni – afferma –. Chiederemo una cronologia degli interventi e controlli più frequenti, anche non programmati, per garantire che tutti possano frequentare questo spazio in maniera corretta”.

Dello stesso avviso la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Ester Soramel: “Non chiediamo miracoli: chiediamo solo di poter frequentare in pace i giardini pubblici, senza ritrovarli devastati da chi pensa di poterne fare scempio riducendoli a una discarica restando impunito”.