Giassico alluvionata, danni per centinaia di migliaia di euro

C'è anche il piccolo borgo di Giassico, incastonato tra Brazzano e lo Judrio, a contare danni enormi. A causarli l'esondazione proprio del corso d'acqua nel cuore della notte tra domenica e lunedì. Le conseguenze maggiori le ha patite la proprietà della famiglia Riz, che vive accanto al fiume: allagati sotto un metro e mezzo d'acqua l'abitazione, l'agriturismo e l'azienda agricola, con il garage andato completamente sommerso. Da buttare arredi, vini della cantina, tre automobili, diversi computer.

A rimanere pesantemente alluvionata è stata anche un’adiacente abitazione. Distrutta dalla furia del fiume anche una vigna sulla sponda di Corno di Rosazzo. Si è salvata invece dall’acqua la parte più alta di Giassico, a partire dalla chiesa di Santo Stefano, che domenica alle 11 ospiterà una messa in ricordo di Guerrina Skocaj e Quirin Kuhnert, morti nella vicina Brazzano in seguito alla frana che ha colpito le case sotto il colle di San Giorgio.