Gimbe, in Fvg 130 medici di famiglia in pensione entro il 2028

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Entro il 2028 saranno 130 in Friuli Venezia Giulia i medici di medicina generale che raggiungeranno i 70 anni, età di pensionamento. Già dal primo gennaio scorso, considerando il rapporto ottimale di 1 medico di famiglia ogni 1.200 assistiti, nella nostra regione mancano 156 professionisti.

E’ quanto indicano i dati della Fondazione Gimbe, la quale rileva che in Italia tra il 2019 e il 2024 il numero di professionisti è diminuito di 5.197 unità e tra il 2025 e il 2028 8.180 hanno raggiunto o raggiungeranno il limite di età per la pensione.

Per la Fondazione, “anche se tutti i medici di base lavorassero fino a 70 anni e se tutte le borse di specializzazione finanziate tra il 2022 e il 2025 fossero assegnate, “le nuove leve non riuscirebbero comunque a coprire i pensionamenti e le carenze”.

In Friuli Venezia Giulia, sempre secondo la Fondazione Gimbe, il numero medio di assistiti per medico di medicina generale al 1° gennaio 2025 è di 1.473, più alto della media nazionale che è di 1.383.

Tra il 2019 e il 2024 i professionisti si sono ridotti del 14,7%, in Italia del 14.1%. Gimbe riporta inoltre che nel 2025 i partecipanti al concorso nazionale per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale sono stati superiori ai posti disponibili: 4 candidati in più (+10%) rispetto alle borse finanziate, rispetto ad una media italiana del + 26%.

“Senza una visione – commenta il presidente Gimbe Nino Cartabellotta – Governo e Regioni continueranno a mettere in campo soluzioni frammentate per tamponare una grave crisi che richiede invece una riforma organica e coraggiosa della medicina generale”.