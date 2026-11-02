Gioca con l’accendino, dà fuoco alla casa: bimbo in ospedale

Un momento di distrazione e un gioco si è trasformato in pericolo, questa mattina, in via Castelfranco Veneto a Pordenone. Un bimbo di soli 3 anni, mentre si trovava in casa con il padre, ha appiccato accidentalmente il fuoco a una coperta utilizzando un accendino.

In pochi istanti le fiamme si sono diffuse all’interno dell’abitazione, provocando ingenti danni alla struttura e una densa coltre di fumo nero. Sul posto sono intervenute d’urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona.

Il bambino, rimasto intossicato dai fumi di combustione inalati durante le prime fasi dell’incendio, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 giunto con un’ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari ne hanno disposto il trasporto all’ospedale di Pordenone per gli accertamenti e i trattamenti del caso.