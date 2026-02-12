  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
BUSINESS FVG
giovedì 12 Febbraio 2026
Gioca d'azzardo nel suo tabacchino e non paga il Monopolio

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ rimasta vittima dei giochi d’azzardo che proponeva ai propri clienti e, in tre settimane, ha scommesso oltre 25mila euro nella sua stessa ricevitoria, Un’ex tabaccaia friulana, per giustificare il mancato versamento della somma all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, metà della quale restituita in un secondo momento, ha sostenuto di aver sviluppato una ludopatia, dalla quale era guarita seguendo un percorso al Serd. Il suo racconto, però, non le ha evitato la condanna della Corte dei Conti.
In quelle tre settimane, ha affermato la donna, aveva giocato al lotto e al gratta e vinci, senza riuscire a trattenersi. Per questo aveva chiesto al Tribunale di Udine la nomina di un amministratore di sostegno per sé stessa. Poi aveva ottenuto dall’Azienda sanitaria del Friuli centrale il certificato di dipendenza da gioco d’azzardo patologico.
Nella sentenza, il giudice contabile ha escluso che nel 2024, al momento del mancato versamento, lei fosse già affetta da ludopatia, e quindi incapace d’intendere e volere. La Corte l’ha condannata a versare la somma residua, più una volta e mezzo gli interessi legali.

