mercoledì 11 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Final Eight, ecco le maglie marchiate "Io sono Fvg" di Apu
Gioiellerie prese d'assalto: rubati gioielli e contanti
Industria FVG ai vertici in Europa, serve nuovo riconoscimento
Morì nell'auto finita nel canale, al via secondo processo
Ubriaco, tenta di colpire i poliziotti: bloccato con il taser
Minaccia il fratello con punteruolo e martello: denunciato
Mafia, la Finanza confisca ristorante nel Goriziano
Frana a Resiutta, sassi e detriti sulla ss13
Auto contro albero, un morto
Udine presenta il gemello digitale: la Smart City del futuro
Cronaca

Gioiellerie prese d’assalto: rubati gioielli e contanti

Colpo dei ladri a San Giorgio di Nogaro e San Daniele.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Furti, nella notte, in due gioiellerie del Friuli. I ladri, dopo aver scardinato la serranda e forzato la porta d’ingresso, sono entrati prima nel negozio L’Ilarità a San Giorgio di Nogaro. Poi hanno preso di mira l’attività commerciale Mansutti a San Daniele. Hanno rubato gioielli e denaro contante. Il bottino complessivo supera i 100mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. A compiere i due furti sarebbe stata la stessa banda.

