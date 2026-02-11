Gioiellerie prese d’assalto: rubati gioielli e contanti

Furti, nella notte, in due gioiellerie del Friuli. I ladri, dopo aver scardinato la serranda e forzato la porta d’ingresso, sono entrati prima nel negozio L’Ilarità a San Giorgio di Nogaro. Poi hanno preso di mira l’attività commerciale Mansutti a San Daniele. Hanno rubato gioielli e denaro contante. Il bottino complessivo supera i 100mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. A compiere i due furti sarebbe stata la stessa banda.