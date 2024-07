Giornata degli anziani: la storia della goriziana Romana, 110 anni da pochi giorni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si festeggia oggi anche in Friuli la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, ricorrenza voluta da Papa Bergoglio per celebrare l’importanza dell’età della saggezza. E tra le tante vicende possibili da raccontare ce n’è una che ripercorre una fetta importante della storia del Novecento: pochi giorni fa, il 16 luglio, la goriziana Romana Carli ha festeggiato infatti il traguardo dei 110 anni di vita, essendo nata nel 1914 a pochi giorni dallo scoppio della prima guerra mondiale, in un momento storico in cui la sua città d’origine si trovava ancora sotto l’Impero austroungarico. Romana è attualmente la seconda donna vivente più anziana nata nel territorio del Friuli Venezia Giulia: è stata costretta a lasciare la sua Gorizia in tenera età proprio a causa del conflitto che distrusse il capoluogo isontino, e si è stabilita prima in Toscana e poi, da diverso tempo, a Velletri, nel Lazio.

Ma il suo cuore è rimasto legato alla sua città di nascita, e oggi, nella Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, l’assessore alla cultura goriziano Fabrizio Oreti evidenzia: “La ringraziamo per aver mantenuto così radicato un sentimento d’amore per la sua Gorizia: come Comune le faremo pervenire una lettera di saluto e se le sue condizioni di salute lo permetteranno la aspettiamo a Gorizia per testimoniarle il calore della città”.