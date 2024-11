GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta alla sua ventottesima edizione è promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e si svolge in 393 punti vendita della regione.

In Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, gli alimenti raccolti saranno destinati a 291 associazioni convenzionate con Banco Alimentare che assistono quasi 40.000 persone in condizioni di disagio, tra cui mense per i poveri, case-famiglia e centri di ascolto.