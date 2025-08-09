Giornata da bollino nero sulla A4: quasi 200 mila transiti

Una crescita dell’8% rispetto alla stessa giornata dello scorso anno e +12% rispetto allo scorso sabato con un picco di 3.100 transiti in un’ora. È il bilancio provvisorio di Autostrade Alto Adriatico che nel secondo weekend di agosto da bollino nero ha visto un aumento dei passaggi arrivando a quasi 200 mila transiti con code verso est che si sono formate a San Stino di Livenza, dove l’autostrada passa da 3 a 2 corsie, al nodo di Palmanova, nel tratto fino a Villesse e alla barriera del Lisert dove si sono raggiunti i 4 chilometri poco prima dell’ora di pranzo. Piazzali pieni anche sulle uscite delle mete per il mare come Latisana e San Donà.

Primo assaggio anche di controesodo con 2 chilometri di coda in ingresso al Lisert e a Latisana e anche per domani è previsto un bollino rosso.