Giornata degli alberi, il 21 novembre iniziative in tutto il Fvg

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accogliere una serie di eventi sul territorio. Le cinque iniziative itineranti, promosse dal Cluster Forestale Legno Servizi del Friuli Venezia Giulia, sono in programma a Paluzza, Brugnera, Pontebba, Trieste e Udine e avranno come filo conduttore le tematiche di sostenibilità, ambiente e trasformazione dell'albero, elemento prezioso per la natura e il territorio nonché pregiata materia prima per l'umanità. In mattinata sono tre gli appuntamenti riservati agli studenti. In montagna, gli alunni della scuola primaria di Paluzza diverranno custodi degli arbusti che pianteranno. Se ne prenderanno cura fino alla fine dell'anno scolastico, per poi trasferire alla classe successiva il "passaporto dell'albero" e le conoscenze acquisite, in un gesto di continuità e responsabilità. Lo stesso avverrà a Pontebba, nel cortile del palazzo Stocklinger, sempre con le classi della scuola primaria. Intanto, all'Innovation Platform di Brugnera si svolgerà l'incontro interattivo "Insieme tra gli alberi: scoprire, riconoscere, creare", dedicato agli studenti della scuola del legno. Al pomeriggio tappa al Caffè Tommaseo di Trieste per un dialogo sull'evoluzione delle foreste del Carso e della regione. Conclusione a Udine presso la nuova sede del Cluster "Foresta in città", che inaugurerà le sue attività ospitando un incontro tra dottori forestali, docenti e imprese del mondo boschivo.