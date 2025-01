Giornata del Tricolore, a Pordenone sfila una bandiera di 85 metri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pordenone, con un giorno di anticipo per permettere la partecipazione della cittadinanza, ha celebrato oggi la Giornata del Tricolore. Per le vie della città, grazie all’organizzazione di Comune e Associazione Nazionale dei Bersaglieri, ha sfilato una bandiera lunga 85 metri

Un enorme bandiera bianca rossa e verde, lunga 85 metri, ha attraversato le via di Pordenone, dal Municipio, risalendo per i corsi Vittorio Emanuele e Garibaldi, passando in viale Marconi, piazza Risorgimento fino a piazza XX Settembre. E’ stato questo il modo della città per celebrare la Giornata del Tricolore, appuntamento organizzato da Comune e Associazione nazionale dei Bersaglieri. Ad aprire il corteo, a cui hanno partecipato istituzioni, associazioni d’arma e semplici cittadini, è stata la fanfara di San Giorgio di Nogaro.

In piazza XX Settembre spazio alle premiazioni delle scuola cittadini che hanno partecipato al concorso incentrato sul Tricolore e l’inno d’Italia.