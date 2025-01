Giornata del Tricolore, a Pordenone sfilerà un drappo di 85 metri

Pordenone lunedì 6 gennaio celebrerà la Giornata del Tricolore: un drappo di 85 metri sfilerà accompagnato dai Bersaglieri e dalla Fanfara di San Giorgio di Nogaro. L’evento, anticipato di un giorno rispetto alla data ufficiale del 7 gennaio per favorire la partecipazione, partirà alle 10 dal Municipio e terminerà in piazza XX Settembre, dove si terranno premiazioni e musica. Protagonisti anche gli studenti di 15 classi di 5 istituti locali, premiati per un concorso sull’Inno di Mameli. I loro lavori saranno esposti dal 5 al 15 gennaio al chiostro della Biblioteca civica. L’iniziativa intende celebrare il Tricolore come simbolo di identità e libertà, coinvolgendo le nuove generazioni. Per l’occasione, sarà distribuito una pennetta USB contenente l’Inno e alcune note storiche.