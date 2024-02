Giornata Mondiale dei Calzini Spaiati, un’idea nata in Friuli 11 anni fa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fantasia innanzitutto, perché oggi va bene davvero qualsiasi colore, purché sia differente da un piede all’altro. E’ il concetto alla base della Giornata Mondiale dei Calzini Spaiati, che si festeggia ogni primo venerdì di febbraio: l’idea è nata undici anni fa all’interno della scuola primaria di Terzo d’Aquileia dalla brillante mente della maestra originaria di Cormons Sabrina Flapp con l’obiettivo di affrontare il tema della diversità e del rispetto degli altri a partire dall’indossare due calzini di colori diversi. Dal Friuli, l’iniziativa si è espansa a macchia d’olio in tutta Italia ed anche all’estero.

La volontà è quella di far capire a tutti un tema fondamentale come l’accettazione di chi non è come noi. Il motto è: “tutti uguali, tutti diversi, tutti unici e importanti”.

Ma quest’anno c’è qualcosa in più: domani alle 10.30, proprio all’interno degli spazi della scuola primaria di via Galilei dove tutto è partito, si terrà la presentazione del libro edito da Mondadori “Una giornata straordinaria per i calzini spaiati” scritto a più mani dalle fondatrici della Giornata dei Calzini spaiati: oltre a Sabrina Flapp, anche Giulia Zoratto, Clara Zaghis, Edy Lovisetto e Silvia Blazina.