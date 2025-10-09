Giornata Mondiale della Vista, a Gorizia iniziativa per sensibilizzare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono decine di migliaia in Friuli Venezia Giulia, ed oltre 3 milioni in tutta Italia, i cittadini a rischio crescente di glaucoma, degenerazione maculare e retinopatia diabetica. Proprio per sensibilizzare su questi temi oggi, nell’ambito della Giornata Mondiale della Vista, si è svolta – come in altre 99 città italiane – in piazza Vittoria a Gorizia un’iniziativa di prevenzione, con la distribuzione di depliant informativi da parte di IAPB Italia ONLUS, l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

L’Isontino soffre in particolare per un’alta incidenza, pari all’8% circa sul totale, di glaucomi capsulari. A svolgere un grande lavoro informativo e di sensibilizzazione sui temi della cecità e della vista in provincia di Gorizia è la sezione provinciale dell’Unione Ipovedenti e Ciechi, presieduta proprio da Finocchiaro e che conta un centinaio di soci.