“Amorevolezza e carità” i valori rimarcati da Lanza nella Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

“All’interno delle nostre comunità siamo chiamati a operare con amorevolezza e carità”. Sono questi i valori che – in occasione della messa per la 110° Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato – l’Arcivescovo di Udine monsignor Riccardo Lanza, a sua volta nato in una famiglia migrante, ha voluto sottolineare nell’omelia in Cattedrale, evidenziando quello che ha definito come “il cammino di sempre maggiore integrazione delle nostre chiese”. La funzione religiosa è stata arricchita dalla festosa presenza delle comunità di cristiani immigrati nel territorio diocesano, in particolare ghanesi, brasiliani, nigeriani, filippini, rumeni e albanesi. L’animazione liturgica e le preghiere sono state realizzate dai gruppi nazionali di immigrati nella lingua dei rispettivi paesi di origine.