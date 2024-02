Giornata del Ricordo: a Trieste cerimonia alla Foiba e il treno voluto dal governo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una lunga serie di incontri, visite al magazzino 18 e momenti di confronto per celebrare la giornata del ricordo. Sabato 10 febbraio alle 10.30 alla Foiba di Basovizza, con l’organizzazione del comune di Trieste in collaborazione con le associazioni degli esuli, si terrà l’evento principale per commemorare gli eccidi dei titini e l’esodo istriano fiumano dalmata.

Non è ancora chiaro se sarà presente la premier Giorgia Meloni, confermata invece la presenza in città dei ministri Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Gennaro Sangiuliano e Luca Ciriani e il momento principale, oltre alla foiba, si terrà al binario 1 della stazione dei treni di Trieste verrà inaugurata l’esposizione del Treno del Ricordo che partirà il giorno seguente alla volta di 12 stazioni italiane fino a Taranto. Palazzo Chigi sarà illuminato con la scritta “Io Ricordo” e sono previste celebrazioni anche nella Capitale. Per quanto riguarda Trieste la sfida sarà nel cercare di rendere il giorno del ricordo un momento comune.