Giornata del Ringraziamento a Udine: agricoltori segno di speranza del futuro

La terra è vita, speranza e futuro: un messaggio potente è stato lanciato ieri sera durante la 74ª Giornata del Ringraziamento, che ha riunito nel Duomo di Udine agricoltori, istituzioni e fedeli per celebrare il lavoro della terra. Quest'anno l'incontro è coinciso con l'ottantesimo anniversario della fondazione di Coldiretti, associazione che lo stesso Presidente Mattarella ha definito protagonista della modernizzazione del Paese.

Ecco dunque che l’appuntamento di quest’anno ha assunto un significato ancora più profondo, tra tradizione e visione per un’agricoltura sostenibile e innovativa.

L’evento, nato nel 1951 e parte del calendario liturgico nazionale dal 1974, ha visto l’arrivo dei mezzi agricoli sul sagrato della Cattedrale, seguito dalla Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Riccardo Lamba che ha benedetto i prodotti della terra portati dinanzi all’altare.

Durante la celebrazione, l’arcivescovo Lamba ha rilanciato il messaggio dei Vescovi italiani per la Giornata del Ringraziamento, sottolineando che la gratitudine per il lavoro della terra deve tradursi in impegno concreto per fronteggiare la crisi ecologica, salvaguardare la biodiversità e garantire un’agricoltura sostenibile.

In un contesto di sfide climatiche e ambientali, è stato ricordato come una un’agricoltura rispettosa del territorio sia fondamentale per coinvolgere le generazioni future.