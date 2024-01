Giorno della memoria, il messaggio di Segre al Centro Balducci

Ogni anno, il 27 gennaio, don Pierluigi Di Piazza organizzava nella sala Petris del Centro Balducci, a Zugliano, assieme al Maestro di musica Giuseppe Tirelli, una serata in occasione del giorno della memoria. Una tradizione che continua, con il coordinamento del fratello Vito, mantenendo fede all’impegno di dare voce a testimoni di memorie significative, come i sopravvissuti ai campi di concentramento.

L’appuntamento è per sabato 27 gennaio alle 20.30 e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Elena e Dino Parelli, genitori di Lorenzo, che porteranno la loro testimonianza per una memoria attiva del figlio. Durante la serata Vito Di Piazza leggerà anche una lettera, mandata per l’occasione da Liliana Segre, che Pierluigi aveva invitato un paio di volte a Zugliano e con la quale si scriveva messaggi. “Ricordo Pierluigi – scrive – e non posso dimenticare l’atmosfera di fratellanza che da lui ispirata tutti insieme abbiamo sempre respirato! Commemorare il Giorno della Memoria in un Centro di accoglienza – aggiunge Segre – è il modo migliore per perseguire insieme i fini di giustizia, solidarietà e pace che ci animano”.

Ad arricchire la serata saranno le musiche del maestro Tirelli e il coro dei ragazzi, l’intervento del presidente del centro Balducci don paolo Iannaccone e del figlio di una deportata di Buchenwald. Il vicedirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini dialogherà sul tema della giornata con i giovani di Mortegliano. E poi il ricordo di don Pierluigi, con la lettura di alcuni suoi testi da parte del regista e attore Massimo Somaglino. “Il significato veritiero della memoria – afferma Vito Di Piazza – si esprime quotidianamente nelle nostre scelte personali, culturali, sociali, politiche. Quale qualità e significato assumerebbe la memoria – conclude – se non diventa continuamente coscienza, conoscenza, impegno ad umanizzare la vita e la storia? Come diceva Pierluigi: ci viene chiesto non solo di restare umani, ma di diventarlo sempre di più. GUARDA IL VIDEO