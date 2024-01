Giorno della memoria, la cerimonia in Risiera slitta al 28 per lo Shabbat

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’appuntamento è come di consueto alle 11 del mattino alla Risiera di San Saba per ricordare i terribili crimini compiuti dai nazifascisti con la deportazione e il tentativo di sterminio del popolo ebraico. Si terrà però domenica 28 gennaio, di intesa con la comunità ebraica, la celebrazione principale del giorno della memoria, il giorno dopo la data ufficiale che cadeva di sabato quando per gli ebrei si celebra lo Shabbat e quindi il giorno di riposo nel quale non è possibile compiere nessuna azione.

Il Comune di Trieste con il sindaco Roberto Dipiazza e l’assessore Giorgio Rossi e le autorità della città hanno voluto presentare la novità di questo 2024 ovvero l’accesso contingentato al monumento nazionale fino a un massimo di 2.200 persone, un passaggio importante dopo le polemiche dello scorso 25 aprile quando l’ingresso era stato limitato a 600 persone. Verrà sistemato all’ingresso un contatore di persone in modo da non creare disguidi o problemi e ovviamente per ogni uscita sarà consentito un nuovo ingresso.

Al momento non sono previste contro manifestazioni politiche, è invece in fase di valutazione la manifestazione prevista il 27 gennaio e indetta dai lavoratori Wartsila per sensibilizzare la città sulla chiusura dello stabilimento di Trieste che potrebbe slittare al 4 febbraio per evitare la concomitanza con il giorno della memoria.