Giostre ridotte al Luna Park, scatta presidio davanti al Comune

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alla fine è arrivato anche il no della Soprintendenza. Il Luna Park di Santa Caterina si farà nel centro di Udine, ma attorno a piazza Primo Maggio ci saranno soltanto le 31 attrazioni annunciate dal Comune a inizio ottobre, con il piano presentato dall’amministrazione prima delle polemiche.

Un duro colpo per gli esercenti delle attrazioni viaggianti, che speravano di poter occupare almeno una parte dei vialetti in ghiaia del Giardin Grande, come già avvenuto in passato. La motivazione delle Belle Arti è che gli alberi presenti sono monumentali e vanno preservati, evitando installazioni entro un raggio di 20 metri dal tronco.

Un limite che di fatto equivale a un “niet” per le ulteriori 37 attrazioni ipotizzate. Palpabile la delusione dei giostrai, che si sono visti respingere tutte le proposte presentate finora. Una decisione che li ha spinti a organizzare un presidio di protesta davanti a Palazzo d’Aronco lunedì 27 ottobre.

Nello stesso giorno inizieranno anche le operazioni di allestimento attorno all’ellisse, in particolare nei posteggi a raso dove da questa mattina sono comparsi i divieti di sosta con rimozione forzata. Il Luna Park di Santa Caterina aprirà il 31 ottobre e resterà attivo fino al 16 novembre.