BUSINESS FVG
sabato 23 Agosto 2025
Cronaca

Giovane costretta a prostituirsi: chiuso centro ‘massaggio’ cinese, denunciata la ‘padrona’

Si tratta della seconda chiusura in poco più di un mese a Trieste. Sequestrato l'immobile della maitresse
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Chiuso un secondo “centro massaggi” cinese in poco più di un mese a Trieste. La lotta alla prostituzione nei falsi centri benessere prosegue nel capoluogo regionale e ha condotto i Carabinieri a denunciare una cittadina cinese di 57 anni dopo aver scoperto che obbligava una giovane connazionale a vendere il proprio corpo all’interno di un locale in via San Francesco.

L’operazione, coordinata dal Pubblico Ministero Federico Frezza, ha permesso di confermare i sospetti e raccogliere prove. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato materiale che comprovava l’attività illecita e 5.830 euro in contanti, ritenuti provento del reato. La prima fase, conclusasi circa un mese fa, aveva già portato alla chiusura di un “centro benessere” in via Flavia, dove la vittima dello sfruttamento veniva trattenuta nei locali anche di notte. Proprio le informazioni ottenute in quella prima operazione si sono rivelate cruciali per estendere le indagini e individuare la nuova struttura, poi posta sotto sequestro preventivo dal Gip.

In entrambi i casi, le indagini hanno fatto emergere un fenomeno di grave sfruttamento, con donne costrette a turni di lavoro massacranti, dalle 9 alle 23, con compensi irrisori che raramente superano il 20% dell’incasso.

