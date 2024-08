Giovane escursionista morso da una vipera

Nel pomeriggio, un giovane escursionista di Trieste è stato morso al piede da un rettile, probabilmente una vipera dal corno, mentre si trovava al Lago Avostanis nelle Alpi Carniche. L’incidente è avvenuto durante una pausa dall’arrampicata, che il ragazzo stava praticando insieme ad alcuni amici presso una falesia attrezzata nei pressi dello specchi d’acqua.

A seguito dell’allarme, due uomini del Soccorso Alpino, già presenti a Casera Pramosio, si sono recati sul posto per assistere il giovane. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Tolmezzo per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni.