Giovane investito sulle strisce pedonali e la viabilità va in tilt

Un giovane è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi da un’auto. Il ragazzo stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali, all’altezza del civico 30 di viale Marconi a Pordenone, quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è stato centrato da una macchina condotta da un uomo. In condizioni serie, ma non in pericolo di vita, è stata condotto all’ospedale di Pordenone. A causa dell’incidente la viabilità è andata in tilt. Si sono subito formate lunghe code, tra viale Dante e piazza Duca d’Aosta, tanto che gli agenti di polizia locale hanno predisposto una serie di deviazioni.