giovedì 11 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Giovane palpeggiata sul bus, arrestato 32enne
Cargnacco celebra la memoria: 70 anni del Tempio dedicato ai Caduti...
Furti in due case, rubati orologi e oro: colpi da 30mila...
Tamponamento sulla Pontebbana, viabilità in tilt
Edilizia, oltre 1500 istanze per bandi ristrutturazione
Nuovo corteo per chiedere più sicurezza a Udine: si terrà il...
Friuli Doc al via: taglio del nastro oggi a Udine per...
Maltempo, sedici paesi sott’acqua
L’ultimo saluto ad Aldo Maklaj: comunità e amici si stringono nel...
Sport Business Forum, Gemona accoglie i campioni
Giovane palpeggiata sul bus, arrestato 32enne

E' stata proprio la passeggera a chiedere aiuto al conducente del mezzo APT
Un extracomunitario di 32 anni, residente nel bresciano, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale per aver molestato una ragazza di 19 anni su un autobus di linea APT. L’episodio è avvenuto lo scorso 29 agosto, intorno alle 17:30, sul tratto Monfalcone-Ronchi dei Legionari.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo si è seduto vicino alla giovane e ha iniziato a palpeggiarla. La vittima, mantenendo la calma, ha subito chiesto aiuto al conducente del mezzo, che ha immediatamente allertato il 112.

Grazie alla tempestiva segnalazione, i Carabinieri, che si trovavano in zona, sono riusciti a fermare l’aggressore. La ragazza, sebbene scossa e provata dall’esperienza, ha rifiutato le cure sanitarie, ma ha sporto denuncia-querela nei confronti dell’uomo.

Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Gorizia, dove il suo arresto è stato convalidato il 1° settembre.

