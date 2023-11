Barricato in casa per ore a Zoppola, i negoziatori lo fanno ragionare

Sono state ore d’ansia a Castions di Zoppola in via Sacconessi. Ieri sera un uomo di 28 anni residente ad Azzano Decimo si era barricato nell’abitazione della madre, impedendo a chiunque di entrare. La famiglia del giovane, allarmata, ha contattato i carabinieri del comando provinciale che sono arrivati sul posto assieme a un loro negoziatore. Vani i tentativi di far uscire di casa il 28enne fino a questa mattina, quando attorno alle 10.30 il giovane ha permesso l’ingresso dei militari che lo hanno fatto ragionare e tranquillizzato. Alle spalle il 28enne ha un passato tormentato fatto di comunità per la lotta alla tossicodipendenza. A seguire le operazioni, con il lieto fine, anche il sindaco Antonello Tius.

Un episodio che ha fatto tornare in mente la recente vicenda di Cordovado con un uomo che rimase barricato in casa tre giorni. Anche in quel caso l’epilogo finale, grazie al lavoro di mediazione dei carabinieri, fu positivo.

