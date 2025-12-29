Giovane si perde sul Monte Amariana, ritrovato dal padre a Stavo

Lieto fine per la disavventura di un 21enne di Gemona, che nella serata di ieri si era perso durante un’escursione sul Monte Amariana insieme al suo inseparabile cane. Il giovane, partito da Pissebus con l’obiettivo di raggiungere il rifugio Colò, aveva lanciato l’allarme contattando i genitori dopo aver smarrito il percorso sul versante nord della montagna.

Tra le 20.30 e le 22 Sores ha attivato le stazioni del Soccorso Alpino di Forni Avoltri e Moggio Udinese, oltre alla Guardia di Finanza di Tolmezzo. Le prime localizzazioni indicavano l’area del torrente Variola, una zona impervia e con scarsa copertura telefonica, rendendo complesse le comunicazioni e l’organizzazione delle ricerche.

I soccorritori si sono mossi da più direzioni, mentre il ragazzo, stanco e affamato ma in buone condizioni, è riuscito a inviare un nuovo messaggio dai pressi del torrente Ruvisan, riferendo di vedere alcune luci. Si è poi scoperto che provenivano da Stavoli. Proprio lì il padre è riuscito a raggiungerlo, poco prima dell’eventuale attivazione dell’elicottero per le ricerche notturne.