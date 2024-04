Giovane ustionato in strada: giallo a Pradamano

Vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire quella che si è verificata ieri notte a Pradamano. Qui, per cause in corso di accertamento, un 20enne è rimasto ustionato. Fortunatamente le bruciature non risulterebbero estese.

Il fatto è accaduto sulla pubblica via. Resta da capire come il giovane, che è stato condotto urgentemente all’ospedale di Udine, si sia provocato le ustioni e se con lui ci fosse qualcuno.

Pare che all’origine non ci sia alcun gesto autolesionistico.