Giovani col coltello, in FVG i primi metal detector

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I primi, acquistati con fondi propri da palazzo D’Aronco, sono già nelle mani della polizia locale di Udine. In questi giorni stanno arrivando anche quelli destinati alle altre polizie locali e finanziati con fondi regionali. Stiamo parlando dei metal detector, che saranno utilizzati per contrastare il fenomeno delle armi bianche in mano a giovanissimi, diventato una vera e propria emergenza nazionale.

E’ quanto è emerso a margine della riunione in Prefettura del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune capoluogo e i sindaci dell’hinterland. A confermarlo l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.

Oltre all’acquisto dei metal detector, nel 2026 la Regione continuerà a finanziare l’acquisto di videocamere di sorveglianza da parte dei privati, per il quale sono già stati messi a disposizione 5 milioni di euro, le guardie di sicurezza sul trasporto pubblico locale e gli steward Urbani a Udine, Trieste e Pordenone.