Giovedì 25 settembre firma Comune-Prefettura a Gorizia su controlli vicinato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sicurezza e vivibilità di alcune tra le aree più sensibili su questi temi in città sono al centro del protocollo d’intesa che Comune di Gorizia e Prefettura firmeranno giovedì 25 settembre alle 11 nella sede di piazza Vittoria dell’ente statale. Nocciolo fondamentale dell’accordo è la novità dei cosiddetti “controlli di vicinato”: l’obiettivo è una collaborazione tra istituzioni e cittadini. Il Comune – secondo quanto stabilito – raccoglierà le adesioni al progetto da parte di residenti-volontari che saranno una vera e propria antenna presente sul fronte-sicurezza nei rioni. L’attività di controllo di vicinato verrà svolta da insiemi di cittadini coordinati da una figura facente parte dello stesso gruppo. Nel caso in cui dovessero notare situazioni, circostanze o persone che si aggirano con fare sospetto, il coordinatore allerterà le forze dell’ordine. Il Comune precisa che non si tratta di ronde e i cittadini non potranno assumere iniziative personali, né individuali né collettive, di pattugliamento del territorio. Quello, come prevede la legge, resterà compito delle forze di polizia.

Dall’opposizione consigliare arrivano critiche al progetto dei controlli di vicinato: “Benvenuti nella Gorizia borderless, dove dovrai guardarti da chi ti guarda da dietro una tenda, o magari ti segue nel quartiere per vedere cosa fai, dove vai, o da chi” sottolinea il consigliere di minoranza Andrea Picco, che aggiunge: “”sospetto” è un termine completamente aleatorio”.