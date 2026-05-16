Girano video per TikTok con mitra e fucili, circondati dai carabinieri

Sembrava una banda pronta a compiere una rapina a mano armata, invece era un gruppo di trentenni intento a girare un video da pubblicare sui social. È finita con una denuncia e il sequestro delle armi giocattolo la singolare vicenda avvenuta sabato scorso a Chions, nel Pordenonese, dove i carabinieri sono intervenuti con giubbotti antiproiettile e armi lunghe d’ordinanza dopo la segnalazione di quattro persone armate notate aggirarsi vicino alla stazione Tamoil di via Maestri del Lavoro.

L’allarme arrivato da un passante descriveva 4 individui travisati, che impugnavano pistole, fucili e mitra.

Circondati dai militari della Sezione Radiomobile di Pordenone e della stazione di Azzano Decimo, i quattro – due uomini e due donne – hanno subito gettato a terra le armi alzando le mani. I controlli hanno però chiarito rapidamente la situazione: mitra e pistole erano repliche prive del tappo rosso, realistiche in tutto e per tutto, ed erano state utilizzate per registrare un contenuto social. Per i 4 sono scattati il sequestro delle armi giocattolo e la denuncia per procurato allarme e porto illecito di oggetti atti ad offendere.