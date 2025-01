Giro di prostituzione tra Nova Gorica e Gorizia, due sloveni nei guai

Facevano prostituire donne provenienti dall’estero in una struttura della zona di Nova Gorica. E’ l’accusa da cui si dovranno difendere un 39enne ed un 45enne sloveni individuati dalla polizia d’oltreconfine al termine di un’indagine che ha coinvolto anche le forze dell’ordine italiane: uno dei tre locali perquisiti nel corso dell’operazione si trova infatti a Gorizia. A riportare la notizia è il quotidiano sloveno Primorski. Secondo la ricostruzione, le vittime dei presunti crimini erano donne provenienti da Ucraina, Serbia, Colombia, Romania e Brasile, che avrebbero dovuto pagare una quota d’ingresso in un locale notturno offrendo poi servizi sessuali ai clienti maschi in cambio di denaro. I due fermati rischiano una pena detentiva fino a dodici anni.