Giro d’Italia 2025, una tappa arriverà a Nova Gorica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il sogno, manco a dirlo, è di veder trionfare sulle strade di casa il campione del mondo Tadej Pogacar. Intanto però Nova Gorica ne esaudisce un altro, di desiderio: sarà infatti arrivo di una tappa del prossimo Giro d’Italia, come comunica in una nota il Comune sloveno. “Il Giro d’Italia 2025 arriva a Nova Gorica” ufficializza infatti la municipalità guidata da Samo Turel, la quale specifica: “Il Giro 2025 partirà in Albania e sul suo percorso farà una tappa anche in Slovenia, a Nova Gorica attraversando le colline della Goriška”. Il Comune sloveno aggiunge inoltre come il sindaco Turel a novembre si recherà a Roma per la presentazione ufficiale della 108a edizione del Giro d’Italia, che dunque valorizzerà nel 2025 il territorio che sarà Capitale europea della Cultura. Per la Corsa Rosa sarà così un ritorno sul territorio transfrontaliero isontino, dopo la tappa del 2021 con arrivo a Gorizia al termine di un circuito che toccò anche la vicina Slovenia.