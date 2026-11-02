Giro d’Italia, domani la presentazione con Trieste e lo Zoncolan

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’attesa è terminata. Domani alle 12 verrà svelato a Roma il percorso del Giro d’Italia 2027, edizione numero 110 della Corsa Rosa, in programma dall’8 al 30 maggio. Un’attesa ancora più fremente del solito per il Fvg, che nella capitale e nella prossima corsa rosa è atteso da assoluto protagonista. C’è dunque trepidazione per la presentazione della grande partenza da Trieste, con il coinvolgimento anche della Slovenia, e delle tre tappe iniziali nella nostra regione. Poi il 29 maggio, penultima e decisiva tappa prima della passerella finale, il ritorno dello Zoncolan, dopo 6 anni di attesa. Da definire soltanto gli ultimi dettagli per la soluzione finanziaria, con trattative ancora in corso tra la Regione e Rcs. Dopo l’omaggio al Friuli nei 50 anni del sisma, una straordinaria vetrina per l’intera regione, che ha già legato in maniera importante il proprio nome alla corsa rosa negli anni passati ma che questa volta si prepara a vivere un’avventura praticamente mai vista prima. L’appuntamento per lo svelamento ufficiale dunque a mezzogiorno di domani, dalla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. E poi via dritti fino a un maggio indimenticabile.