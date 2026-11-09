Gite di classe e studi all’estero con due bandi

Studiare inglese e tedesco tra Malta e Monaco di Baviera. Sarà l’esperienza, della durata di due settimane, messa a disposizione di 40 studenti delle scuole superiori grazie al bando Internazionalizzazione promosso dalla Fondazione Pittini, al quale sarà possibile iscriversi entro il 31 marzo prossimo. Nelle scorse edizioni sono volati in Europa 144 ragazzi.

PITTINI

Un ulteriore bando, iTEENerari Culturali, promosso dalla Fondazione Pittini insieme alle Fondazioni Casali Ets, prevede un contributo fino a 250 euro per studente per sostenere la partecipazione a gite scolastiche e visite didattiche. Termine dell’iniziativa il 31 maggio 2027.

FULCO

Appoggio totale ad entrambe le iniziative da parte della Regione.