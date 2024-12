Gite scolastiche, accolta la richiesta di deroga garantita la continuità educativa. L’annuncio del ministro Valditara

I viaggi d’istruzione, fondamentali per arricchire il percorso educativo degli studenti, sono stati salvaguardati grazie a una serie di misure adottate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Oggi l’annuncio del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. In via transitoria, per l’anno scolastico in corso, ANAC ha provveduto a consentire alle scuole di procedere fino al 31 maggio 2025 alla gestione delle procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, pari a 140.000 euro, per l’acquisizione dei servizi relativi alle visite d’istruzione, pur non sussistendo in capo alla maggioranza delle scuole lo status di “stazione appaltante qualificata”. Status che in regione hanno solo sei scuole e a Udine solo l’Isis Malignani e il Liceo Marinelli. “Questa deroga è molto importante e toglie una preoccupazione a quasi tutte le scuole secondare di secondo grado in regione” è il commento di Luca Gervasutti Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Presidi. “Fortunatamente questa deroga ci dà una boccata d’ossigeno per quest’anno ma non risolve il problema – continua Gervasutti – infatti nella nota del Ministero si legge che la deroga si configura come una soluzione ponte in attesa della completa attuazione del nuovo assetto organizzativo del Ministero che attribuisce agli Uffici Scolastici Regionali un ruolo centrale nel coordinamento delle attività. Ma gli uffici scolastici regionali conclude Gervasutti- non hanno la dotazione organica per sostenere un onere di questo tipo”.