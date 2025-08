Giubileo dei giovani: in 600 dal Friuli a Tor Vergata

Il Giubileo dei giovani vive oggi una delle giornate più intense, quella del viaggio verso Tor Vergata per la Veglia officiata da Papa Leone XIV. Tra gli oltre 500mila ragazzi provenienti da 146 Paesi del mondo ci sono anche 600 friulani giunti a Roma lunedì con i pullman della Pastorale giovanile diocesana, alcuni appartenenti al Movimento giovanile salesiano e circa 150 delle varie comunità del cammino neocatecumenale. La Protezione Civile ha fatto sapere che nella spianata tutto sta funzionando come pianificato e non si registra alcuna criticità mentre cresce l’attesa per l’incontro con il Santo Padre.