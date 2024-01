Giudice sportivo: Udinese-Monza a porte chiuse

Il giudice sportivo ha appena emesso la sentenza per i fatti che hanno portato alla sospensione di Udinese-Milan: la sanzione per società e tifosi è la disputa di un turno a porte chiuse. Stadio chiuso ai tifosi, quindi, il 3 febbraio in occasione di Udinese-Monza. Questo il comunicato del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea: “Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Pro- cura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all’effet- tuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interru- zione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti;



Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l’elemento della dimensione, dall’altro, conferma e af- fatto smentisce l’ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto 474dall’art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);

Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissocia- zione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sosteni- tori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e fi- nanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. e CGS);

Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udi- nese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l’in- dividuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 4, CGS, ovvero l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS)

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse”.