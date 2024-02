Giulio Coniglio ‘vittima’ delle Poste. Sua mamma: “Aiutatemi”

Una vicenda curiosa ha visto coinvolti a Trieste il famoso ‘Giulio Coniglio’, la sua creatrice, la triestina Nicoletta Costa, e Poste Italiane.

Un pacco contenente i disegni realizzati dai bambini di una scuola, tutti relativi al personaggio ideato dalla scrittrice giuliana, questa mattina non è stato consegnato all’illustratrice in quanto, come destinatario della raccomandata era indicato specificatamente ‘Giulio Coniglio’.

Nicoletta Costa ha pubblicato un appello su Facebook. “conoscete qualcuno che lavori alle Poste e possa aiutarmi? non mi danno la raccomandata perché io non sono Giulio Coniglio. Voglio i disegni dei bambini”, ha concluso la scrittrice.

A nulla sono valse le spiegazioni dell’autrice all’addetta delle Poste centrali di Trieste, ciò nonostante non sia la prima volta Nicoletta Costa ritiri pacchi contenenti i disegni dei bambini, inviati al medesimo indirizzo civico.

Interpellata da Telefriuli, Poste Italiane ha detto che domani risponderà sul disguido.