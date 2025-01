Giulio Regeni oggi avrebbe compiuto 37 anni. Il ricordo di mamma Paola

Giulio Regeni oggi avrebbe compiuto 37 anni. Ma sarà un altro compleanno mancato in casa del ricercatore di Fiumicello ucciso in Egitto nel 2016. A ricordarlo con un post sui social è la madre, Paola Deffendi, che ha pubblicato la foto di un’abitazione al cui balcone è appeso uno striscione giallo ‘Verità per Giulio Regeni’, seminascosto da alberi e rami con fioriture sempre dello stesso colore. La foto è accompagnata dalla data del 15 gennaio e dalla scritta ’37 non compiuti!’; a ancora l’hashtag #giallogiulio. Un dolore che condivide con il marito Claudio e la figlia Irene

Anche l’account collettivo “Giulio siamo noi” ha dedicato un post sui social al giovane ricercatore friulano: “Ai tuoi 37 anni non compiuti, alla tua vita strappata ai tuoi affetti promettiamo il nostro impegno costante fino a quando non ci sarà piena verità e giustizia. #VeritaeGiustiziaperGiulio #15gennaio”.

A febbraio 2024 è iniziato, davanti alla prima Corte d’Assise di Roma, il processo a carico di quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Regeni nel gennaio del 2016 al Cairo. Dalle testimonianze sono emerse rivelazioni inquietanti, come le parole terribili e drammatiche sulle torture e la morte di Regeni. In particolare, il racconto di quanto avvenne in quei giorni nella capitale egiziana è stato fornito, nel corso dell’udienza del processo a carico di quattro uomini degli apparati di sicurezza egiziani, da un testimone sentito in modalità protetta. Un cittadino keniota che nel settembre del 2017 ascoltò in un ristorante di Nairobi il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif, uno degli imputati, rivelare “Lo abbiamo fatto a pezzi, lo abbiamo distrutto”.