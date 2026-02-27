Giunta: Confidi più semplici per startup e bando musei scuole

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Semplificazione. La parola chiave che esce dalla riunione della giunta regionale, guidata da Massimiliano Fedriga, è proprio semplificazione e in particolare nelle delibera dell’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che interviene sulla disciplina integrativa in materia di determinazione delle contribuzioni e in particolare a sostegno delle imprese giovani e le start up tramite i Confidi.

L’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, ha invece ottenuto il via libera al bando per i musei scolastici che uscirà a metà marzo e chiuderà il 30 aprile. Potranno accedervi istituti con almeno 70 anni e spazi idonei. «Per la prima volta – ha aggiunto Rosolen – sosteniamo in modo organico e strutturale la catalogazione e la valorizzazione di strumenti scientifici, oggetti d’epoca e testimonianze materiali che raccontano l’identità delle scuole e dei nostri territori».