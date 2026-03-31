Giunta, Giacomello per Gasparin: “Priorità ascolto associazioni”

La notizia era nell’aria da tempo ma ora è ufficiale. Stefano Gasparin lascia la giunta comunale per assumere da oggi la presidenza del Cda della Quiete, ed al suo posto il sindaco Alberto Felice De Toni ha scelto Carlo Giacomello come assessore a salute ed equità sociale: per lui non è la prima esperienza di questo tipo. E’ stato infatti vicesindaco del Comune di Udine dal 2013 al 2018 e contestualmente assessore con deleghe all’urbanistica, territorio, edilizia privata e patrimonio. Ora questa nuova avventura.

GIACOMELLO

De Toni ringrazia Gasparin e augura buon lavoro a Giacomello.

DE TONI

Ma che assessorato lascia Gasparin?

GASPARIN