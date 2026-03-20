Giunta regionale, nuovi colori per i volontari della sicurezza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gilet gialli fluo e berretto blu con banda rifrangente, sono questi i nuovi colori delle divise dei volontari per la sicurezza. Lo ha stabilito la giunta regionale su proposta dell’assessore Pierpaolo Roberti il quale ha ricordato la sicurezza passa per l’impegno di più soggetti tra cui anche i cittadini con i volontari o il controllo di vicinato.

Su proposta dell’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, sono stati stanziati al fondo investimenti immobiliare ulteriori 4 milioni di euro, oltre i 50 milioni già previsti, si tratta di un passaggio tecnico per consentire l’ingresso di ulteriori partner, si ipotizza Cassa depositi e prestiti, per poi avviare investimenti di altissimo livello in ambito alberghiero.

Novità anche a Martignacco, l’esecutivo su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante ha approvato Documento di fattibilità delle alternative progettuali e individuato la soluzione progettuale per la realizzazione di una rotatoria lungo la strada regionale 464, al chilometro 43+400.

Infine, su proposta dell’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, sono stati stanziati 735 mila euro all’Irccs Burlo Garofolo per sostenere l’accesso a cure e apparecchi ortodontici extra Lea a minori in età evolutiva di tutta la regione in condizione di vulnerabilità sociale o a rischio povertà